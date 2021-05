Catro espectáculos musicais, principais protagonistas das Festas de Santa Rita

A artista Silvia Penide © CrisPontanilla

Comezan as festas de Santa Rita este venres 21 de maio co concerto 'Cores e Liñas' da Banda de Cámara Arousa no Auditorio de Vilagarcía a partir das 20.00 horas. A programación continuará o sábado ao mediodía cun concerto do músico local, Joel Padín, que presentará o seu primeiro álbum 'Aughas Mortas' na Praza da II República. Será ás 12.30 horas.

Durante a noite, a partir das 21.00 horas, Silvia Penide actuará na mesma Praza da II República. A artista presentará o seu segundo traballo discográfico 'Los días de plomo', acompañada pola súa banda.

O domingo finalizará o programa co V Encontro Folclórico Santa Rita a partir das 19.00 horas na mesma praza das actuacións do sábado. Actuarán os grupos de gaitas e baile Mar de Arousa, de Bamio; Nós, de Sobradelo; O Souto, de Rubiáns; e Embruxo de Guillán.

O recinto para todos estes espectáculos está reducido a 210 prazas para público sentado e distanciado. As persoas asistentes deberán usar máscara e reservar a súa entrada previamente, ademais de chegar con antelación suficiente para evitar aglomeracións no recinto.

Para reservar entradas é necesario usar a plataforma woutick.es, que obriga a dispoñer dunha conta de correo electrónico para realizar a operación. As localidades que non se ocupen ao inicio do espectáculo quedarán abertas para aquelas persoas que se atopen pola zona e queiran asistir aos diferentes espectáculos.