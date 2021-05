Reinstalada a Batea de Leiro no río Lérez

Traballos para reinstalar a Batea de Leiro no río Lérez © Concello de Pontevedra Xaquín Moreda, concelleiro de Patrimonio Histórico, observa os traballos de reinstalación da Batea de Leiro © Concello de Pontevedra

Durante a xornada deste martes está a desenvolverse na Illa do Cobo (Illa das Esculturas) a reinstalación da obra 'Saavedra zona de descanso', do artista cambadés Francisco Leiro. Este traballo escultórico fora retirado do río Lérez debido a que as crecidas do leito provocaron que quedara á deriva durante este inverno.

Con motivo desta situación, a obra permaneceu ancorada nun lateral do parque á espera de que o bo tempo permitise a súa retirada e a súa reparación. Hai quince días iniciáronse estes traballos coa reforma para evitar próximos danos.

Segundo informan desde a concellería de Urbanismo e Patrimonio Histórico, substituíuse a madeira da instalación e cambiáronse as pezas, cun maior número, que conforman o morto para manter a obra á boia. Pasouse de dúas pezas a catro cun peso de 2.000 quilos cada unha. Tamén se modificou a cadea que suxeita a escultura ao morto incrementándose o seu grosor.

Xaquín Moreda, concelleiro de Patrimonio Histórico, achegábase ata a zona para comprobar a evolución dos traballos, que finalizarán ao longo do día. A coñecida popularmente como Batea de Leiro conta cun peso de oito toneladas. Por este motivo, foi necesario utilizar un guindastre de grandes dimensións desde terra e unha barca coa colaboración de mergulladores na zona do río.