'Espirais no Tempo', exposición para celebrar o Día Internacional dos Museos no PAAR

Exposición temporal 'Espirais no tempo' no PAAR © Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre (PAAR)

O vindeiro martes 18 de maio celébrase o Día Internacional dos Museos e, con motivo desta conmemoración, o Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro ( PAAR) inaugurará a mostra 'Espirais no Tempo' realizada por alumnado de técnicas escultóricas das E.A.S.D. Mestre Mateo.

Estes traballos inspíranse nos petróglifos e foron realizados por estes estudantes do centro compostelán desde finais de 2020. Algunhas das obras son colectivas e outras individuais utilizando diversas técnicas e materiais como ferro, xeso, resina, cerámica ou madeira, entre outras. Con esta mostra, desde Mestre Mateo quérese mostrar a aplicación que os traballos do alumnado teñen no exterior. A idea é ofrecer novas interpretacións dos petróglifos a través da mirada dos novos artistas.

A mostra temporal permanecerá aberta ata o 30 de setembro nas instalacións do PAAR de Campo Lameiro. A visita inclúese coa entrada de acceso ao parque.