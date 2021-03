'Historias da marquesa', de Pavís Pavós, abrirá a programación de abril na Bilbioteca Pública

A Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola realizará ao longo do mes de abril diversas actividades para diferentes grupos de idade.

O contacontos 'Historias da marquesa', a cargo de Pavís Pavós, abrirá a programación de espectáculos o 9 de abril con dúas sesións, unha ás 17,30 horas e a outra ás 18,30 h. Está dirixida a escolares a partir de 6 anos con historias cheas de diversos personaxes, como bruxas, trasnos, princesas, dragóns, xigantes e ananos. Esta actividade enmárcase na celebración do Día do libro infantil e xuvenil.

A rapazada de 8 a 13 anos terá a posibilidade de iniciarse na arte de debuxar letras (lettering), mesturando tipografías. Será no obradoiro creativo presencial previsto para o 16 de abril, de 16.30 h. a 19,00 horas. Os maiores de 14 anos e o público adulto poderán participar nun Obradoiro para booktubers, no que se traballará a creación de contidos en Youtube sobre literatura, da man de Illa Bufarda.

Con motivo da celebración do Día Internacional do libro infantil e xuvenil, o 2 de abril, a biblioteca acollerá unha selección de libros infantís premiados co galardón Andersen, para levalos en préstamo. Os adultos terán tamén dispoñible o centro de interese Libros sobre libros, con gallo do Día do libro, o día 23.

Ademais, ao longo do mes continúan desenvolvéndose os habituais clubs de lectura de castelán, francés e galego, así como o denominado Voz de muller. Terá lugar tamén o curso de Filosofía a cargo do Domingos Antom García, doutor en Filosofía pola Universidade de Santiago de Compostela. Todas estas actividades comezaron en outubro e se prolongan ata o vindeiro xuño coas persoas inscritas ao inicio.

A axenda con toda a programación pode consultarse na páxina web da biblioteca .