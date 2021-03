Ábrese o prazo para participar no Certame Literario Xaime Illa Couto

As persoas interesadas en participar no Certame Literario Xaime Illa Couto xa poden presentar os seus traballos, segundo anuncia a concellería de Cultura de Poio. Esta iniciativa forma parte dos actos conmemorativos do Día das Letras Galegas que, neste 2021 se dedica á escritora Xela Arias.

Pódense presentar tanto poesías como relatos curtos. Os textos deben estar redactados en lingua galega e cada participante só poderá presentar unha obra. No caso dos poemas, a extensión máxima é dun folio por unha soa cara, mentres que os relatos poderán chegar aos tres folios.

Na categoría para escolares con idades comprendidas entre os 6 e os 15 anos, os premios serán de 70 euros. No caso da categoría de 16 a 17 anos, a persoa gañadora obterá 90 euros, mentres que na categoría de maiores de 18, o premio ascende a 300 euros. En todos os casos, haberá tamén un diploma acreditativo.

Raquel Rodríguez, concelleira de Cultura, sinala que non hai limitación xeográfica para a categoría de adultos pero no caso dos menores, deberán ser participantes empadroados no municipio ou que se atopen matriculados nun centro educativo de Poio.

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o 20 de abril, ás 14.00 horas. A decisión do xurado coñecerase o 10 de maio ás 20.30 horas e a entrega de premios realizarase o 17 de maio, Día das Letras Galegas, no Centro Cultural Xaime Illa. As obras poden entregarse na Casa do concello, nos centros educativos públicos de Poio ou nas sedes das asociacións que forman parte do Consello Municipal como son a SCD Raxó, SCD Samieira, Ateneo de Combarro, Asociación de Veciños Boureante e Vides Novas de San Salvador.

As bases poden consultarse no web do Concello de Poio. Este certame está impulsado pola concellería de Cultura en colaboración coa SCD Raxó e os colectivos que forman parte do Consello Municipal de Cultura.