Música en directo e humor para un novo xiro da historia de Robinson Crusoe

Domingos do Principal apostará esta semana por recuperar un personaxe moi coñecido para o gran público. Trátase do náufrago coñecido como Robinson Crusoe, o protagonista do espectáculo que traerá a Pontevedra a compañía vasca Markeliñe.

En Crusoe, o público pontevedrés coñecerá na historia dun home que vive só nunha illa. Vai vendo a vida pasar e, deste xeito, aprenderá a vivir e a relacionarse coa súa contorna e a coidalo dentro da súa soidade.

Este espectáculo, recomendado para público a partir de 5 anos, é unha metáfora da vida cun toque de poesía visual, música en directo e humor.

As entradas para asistir a esta obra de teatro de actor, este domingo 21 de marzo ás 12:00 e 18:30 horas, están á venda a través de Ataquilla.com.