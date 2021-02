Curtas 2021, o Festival do Imaxinario de Vilagarcía de Arousa, celebra a súa 49 edición en outubro deste ano

Festival do imaxinario de Curtas de Vilagarcía © Curtas Festival do Imaxinario

Curtas 2021, o Festival do Imaxinario de Vilagarcía de Arousa, ten como datas para a súa 49 edición os días comprendidos entre o 22 e o 31 de outubro de 2021. O prazo para a recepción de obras a concurso abrirase o vindeiro mércores 24 de febreiro. Para a súa celebración contará co apoio do Concello de Vilagarcía e a Deputación de Pontevedra.

A 49 edición do Curtas Festival do Imaxinario de Vilagarcía de Arousa ofrecerá unha amplia selección de longametraxes e curtametraxes de xénero fantástico de todo o mundo. Como cada ano, o Festival contará coa presenza de thrillers que, tal e como afirman dende a organización do mesmo, "te deixarán sen alento", así como con "embriagadores soños de ciencia ficción, terror de alto impacto, xunto as propostas máis imaxinativas e innovadoras da fantasía".

Curtas trátase do festival de cine fantástico de maior dimensión en Galicia, e tentará volver ao seu formato orixinal, con presencialidade, xa que supón a verdadeira esencia do evento. Tomando todas as medidas e recomendacións oportunas tendo en conta a situación sanitaria do momento, queren apostar desta vez por volver á modalidade presencial, e ao mesmo tempo garantir a seguridade de todos os asistentes. A banda deseñada, a literatura e outras formas de expresión artística, ademais de convidados de primeiro orde formarán parte unha vez máis dunha programación fantástica .

O 24 de febreiro, unha vez aberto o prazo para a recepción de obras á competición nas diferentes seccións a concurso, poderá consultarse as bases da participación a través da web oficial. Na mesma páxina web, a organización posibilitará tamén un apartado para o envío das obras.

Ao longo dos vindeiros meses iranse desvelando tanto aos convidados como a programación do Festival a través da mesma web oficial mencionada, e tamén a través das diferentes redes sociais do festival.

Videoresumo de Curtas Festival do Imaxinario 2020: