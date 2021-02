Belas Artes celebra o seu trixésimo aniversario protagonizando a reapertura do museo de CGAC

O presidente do CGAC, Anxo Lorenzo, presenta a programación da reapartura do museo do Centro Galego de Arte Contemporáneo © Xunta de Galicia

O museo do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) retoma a súa actividade presencial cunha ampla programación que inclúe tres novas exposicións e diversas actividades entre as que se inclúen debates, seminarios e encontros con artistas.

A primeira das citas é o proxecto Cultivar Incertezas. Reformular o espazo/conmocionar a mirada, inaugurado este xoves e comisariado por Ángel Cerviño co fin de renderlle homenaxe aos 30 anos da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. A próxima semana, será a quenda da primeira mostra retrospectiva da compositora estadounidense Pauline Oliveros, pioneira da música electrónica, iniciativa que se desenvolverá en colaboración co C3A de Córdoba. E unha terceira exposición: Breaking the Monument, que reúne unha selección de obras de preto de 10 artistas de contextos moi diferentes.

O presidente do CGAC, Anxo Lorenzo, destacou que a actividade cultural non se paralizou durante as semanas de peche. "Desde a Xunta de Galicia apostamos por fórmulas que garantan que a cultura siga apoiando novas ideas e formatos e axudando a que as industrias e profesionais poidan continuar traballando", dixo o dirixente.

A mostra saída de Pontevedra conta coa participación de 30 artistas das diferentes promocións da Facultade de Belas Artes. En gran medida, a mostra compóñena obras adquiridas por museos, institucións e coleccións privadas. "Moitas delas da propia Colección CGAC, pechando así o círculo do imprescindible apoio social e institucional á produción artística”, explicou.

Os autores que expoñen as súas obras neste inmoble son Erik Balbuena, Vicente Blanco, Teresa Búa, Mónica Cabo, Rosendo Cid, Salvador Cidrás, Marcos Covelo, Vitoria Diehl, Manuel Eirís, Suso Fandiño, Almudena Fernández Fariña, David Fidalgo Omil, Basilisa Fiestras, Amaya González Reyes, Julia Huete, Marta Lorenzo, Rut Massó, Manuel Mata, Nano 4814, Álvaro Negro, Doa Ocampo, Kiko Pérez, Jorge Perianes, Mar Ramón, Rubén Ramos Balsa, Juan Rivas, Borja Santomé, Sandra Varela, Mar Vicente e Verónica Vicente.

A programación complementaria a estas tres exposicións permitirá abordar o impacto que supuxo para a arte en Galicia a creación da Facultade de Belas Artes de Pontevedra como foco de ensino e formación artística na década dos 90, que foi clave para a expansión da arte na comunidade.

O obxectivo do Goberno galego é seguir protexendo o emprego cultural e incentivando o consumo para que a actividade continúe a pesar da pandemia. Para conseguilo lembrou que a Xunta amplía o alcance do Plan de Reactivación da Cultura cunha nova inxección de 23 millóns de euros neste primeiro trimestre mediante convenios ou ordes de subvención que repercutirán nos sectores audiovisual, escénico e musical, así como no do libro, museos, equipamentos culturais e promoción, entre outros.

Neste sentido, despois de que o ano pasado incrementásense os fondos con 24 novas obras de arte contemporánea de 20 artistas galegos que se incorporaron á colección do CGAC-Xacobeo, en 2021 o Goberno autonómico reforzará esta aposta como parte das medidas en apoio aos profesionais do sector das artes plásticas. Así, duplica a contía para a adquisición de obras de arte no museo e inclúe unha partida para a elaboración dos proxectos das futuras sedes do CGAC en Vigo e Lugo