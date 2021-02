O Local de Música adáptase á situación sanitaria en Pontevedra

O Local de Música, o proxecto formativo e de mentorización para a xuventude de Pontevedra da Concellaría de Xuventude, xestionada por Alberto Oubiña, presenta para o novo 2021 un programa de nove accións, que inclúen a adaptación virtual para os períodos de restricións derivados da actual situación sanitaria.

Aínda que o Local de Música ten implementados os adecuados protocolos de seguridade para a asistencia ao centro, as recentes medidas so lles permitirá aos participantes seguir de xeito online. Así, mentres se manteñan as actuais restricións, as actividades realizaranse completamente en liña cun horario de atención de luns a venres de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas.

Entre as actividades programadas inclúense a realización dun informe sobre o estado da música en Pontevedra, os programas Local Online (v2), MusicLAB e LP3, o Congreso Z, o Proxecto Europa, Proxecto Youtube, Proxecto Twich e o Proxecto Spotify.

Informe do estado da música en Pontevedra Iniciarase unha ronda de entrevistas con diferentes persoas da industria musical da cidade para analizar a situación actual e as posibles saídas para o escenario post-covid. Estas entrevistas retransmitiranse na nova canle de Twich do Local, extraeranse partes das entrevistas para xerar contidos estables na canle de Youtube e elaborarase un informe coas principais ideas e conclusións.