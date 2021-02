"Non teredes máis obra por aí, non?", pregunta Mosquera á familia Lino despois da compra do Álbum Nós

Sinatura da compra do Álbum Nós © Mónica Patxot Sinatura da compra do Álbum Nós © Mónica Patxot Sinatura da compra do Álbum Nós © Mónica Patxot Sinatura da compra do Álbum Nós © Mónica Patxot

O vicepresidente da Deputación, César Mosquera, acompañado do director do Museo Xosé Manuel Rey, formalizaron este mércores o acordo de compra do Álbum Nós de Castelao para o Museo de Pontevedra con Enrique 'Quique' Domínguez, en representación da familia Liño.

A firma da compra por 650.000 euros tivo lugar na sala de xuntas do Pazo Provincial da Deputación.

César Mosquera explicou que a institución provincial difundiu este acto de adquisición tan "transcendente" formalizado hoxe para que quedase "constancia gráfica e simbólica" e que o momento non se limitase un trámite administrativo "frío e distante" cunha "mera firma electrónica e sen ningunha relevancia que deixase constancia para a historia".

O vicepresidente puxo en valor que a compra do Álbum Nós xa que "é seguramente a adquisición máis importante do Museo nos últimos tempos".

En representación da familia ata o de agora propietaria desta obra, Quique Domínguez comentou que "no hemos tenido demasiadas presiones ni demasiadas preguntas" sobre as circunstancias nas que o Album Nós acabou sendo da súa propiedade.

A colección completa cos orixinais do Álbum Nós de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao estivo durante décadas na casa da coñecida familia Domínguez Lino de Pontevedra sen que eles foron conscientes da súa excepcionalidade. Como xa explicaron no seu día, si que sabían que tiñan láminas da colección, que o propio autor agasallara a José Liño Sánchez, pero a circunstancia que era "totalmente desconocida e ignorada" pola familia era que se tratou da obra orixinal e completa.

"El día que hicimos la presentación fuimos claros con cómo apareció esa colección a través de mi abuelo por la gran amistad que tenía con Castelao", explicou Quique Domínguez.

Igualmente, en nome da súa familia quixo "agradeceros tanto a la Deputación, a ti César y al director del Museo y a todo su equipo cumplir el deseo de mi abuelo y de mi madre de que la colección Nós quede en Pontevedra".

Reunir a obra do ilustre galeguista na cidade do Lérez era, segundo dixo Quique Domínguez "la intención y la ilusión de toda nuestra familia y estamos muy contentos porque también ha sido muy fácil la negociación y el acuerdo con vosotros". E engadiu que "ambas partes quedamos satisfechas".

"Por el bien de Pontevedra y de Galicia aquí estamos y aquí perdurará Castelao con nosotros durante el resto de nuestras vidas", concluíu.

"Non teredes máis obra por aí, non?", preguntou Mosquera en ton de broma. "Creo que no", foi a resposta de Quique Domínguez.