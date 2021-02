Colexios de Pontevedra e Vilagarcía, premiados pola Real Academia Galega por proyectos para divulgar o léxico galego

Os colexios Daría González García de Pontevedra e Vilaxoán de Vilagarcía de Arousa figuran entre os oito centros educativos galegos premiados no concurso 'Olla a Palabra do Día' convocado pola Real Academia Galega e a Fundación Barrié ao abeiro do Portal das Palabras.

Este galardón premiou a creatividade e o enfoque conceptual demostrado polo alumnado destes centros educativos á hora de poñer imaxes ás palabras do día. Os centros participantes asumiron o reto de lles poñer imaxes ás palabras do día do Portal das Palabras dunha ou varias semanas do pasado mes de outono, dedicadas ao Día da Nena, o Samaín, a protección ambiental e o protagonista das Letras Galegas 2020, Ricardo Carballo Calero.

A aula de 3º do CEIP Daría González García gañou o primeiro premio na categoría Primaria 1, (de 1º a 3º de primaria). A RAG destaca que baixo a titoría de Yolanda Ares Comba, este centro amosou un importante dominio conceptual nun proxecto dedicado á celebración do Día da Nena que integra pictogramas para a atención á diversidade co obxectivo de explicar termos como feminizar e apoderamento.

No caso do CEIP de Vilaxoán, a aula de 6ºB logrou o segundo premio da categoría Primaria 2 (4º, 5º e 6º de primaria) por un proxecto sobre o Samaín cheo de metáforas no que o medo se converte en tempo que esvara e mesmo se convoca ao corvo de Edgar Allan Poe.

Os galardoados recibirán lapis, rotuladores, cadernos e outros materiais para o debuxo adaptado ás súas etapas educativas.

O concurso, convocado coa colaboración do colectivo docente Galiza Visual, foi posto en marcha co dobre propósito de divulgar o léxico galego e potenciar ao mesmo tempo a creatividade, a capacidade de síntese e a aprendizaxe de conceptos mediante o chamado pensamento visual.

O xurado estivo composto pola académica pontevedresa Fina Casalderrey en representación da RAG, Diego Rodríguez pola Fundación Barrié e Diana Pastoriza en nome de Galiza Visual. Todos destacan a variedade, calidade e enxeño creativo de todas as propostas recibidas. "Os e as concursantes conseguiron expresar moi ben o carácter de cada tema, acadando o enfoque conceptual, tal como se indicaba nas bases, dándolles sempre un toque persoal ás propostas, sen perderen a autenticidade e a frescura da rapazada tanto no deseño como na execución", valoran.

Os outros proxectos recoñecidos foron presentados polo CPI Fonte Díaz (Touro); os CEIP Raquel Camaño (A Coruña), A Magdalena (As Pontes de García Rodríguez) e A Espiñeira (Aldán – Cangas); o IES Miraflores (Oleiros) e o Instituto Español Vicente Cañada Blanch (Londres).