A pandemia obriga a adiar o Salón do Libro, que empezará o 23 de abril

O Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra xa programara unha edición 2021 adaptada á pandemia da covid-19, pero nin esas medidas previstas han servido para 'salvar' a súa celebración e a organización acaba de decidir aprazar as datas previstas. Finalmente, xa non será en marzo, como adoita ser habitual, senón que se celebrará do 23 de abril -día do libro- ao 9 de maio.

A concelleira de Cultura, Carme Fouces, anunciou este aprazamento este xoves nunha comparecencia telemática na que explicou que a decisión se basea na situación epidemiolóxica actual, cunha terceira onda da enfermidade que se atopa desbocada, e tamén en que se prevé que estas datas complicadas vanse a "alongar durante un tempo".

A situación epidemiolóxica dificultaba "bastante" desenvolver as actividades previstas cun mínimo de ocupación, por iso é polo que se optou por celebralo un mes máis tarde coa esperanza de que a terceira onda remita e permita celebrar esta cita cultural con garantías sanitarias e, ao mesmo tempo, chegando a unha porcentaxe significativa da cidadanía.

Unha das novidades xa avanzadas desta edición 2021 é a súa saída cara ao exterior, celebrando actividades ao aire libre en distintos escenarios, de modo que este aprazamento das datas tamén servirá para mellorar as posibilidades de que faga bo tempo que garanta a súa celebración.

A respecto, Fouces explicou que ese escenario será "probablemente" a cabeza da Illa do Covo, situado a pouca distancia da sede habitual do Salón, o Pazo da Cultura, que busca ser " unha especie de corredor cultural" con esas instalacións.

A organización xa previu o uso de estruturas que se poidan encartar e despregar para que "dean certo amparo" en caso de choiva ou de sol, de modo que a elección final do emprazamento dependerá da posibilidade de utilizar esas estruturas.

Fouces tamén anunciou que este 2021 unha das novidades do Salón será que todas as actividades serán gratuítas, pois "a cultura é sanadora", toda a poboación está "desexosa de actividades" culturais pensadas para lle público familiar e a poboación infantil merece este tipo de programación pola súa boa adaptación e disposición para adaptarse ás complicacións derivadas da pandemia. Non se cobrará entrada para ningún espectáculo "para alimentar a alma e a mente".

O Salón do Libro manterá o seu título e temática xa elixidos, 'Emerxencia literaria, libros para salvar o planeta' e o seu cartel deseñarao a ilustradora viguesa Aida Alonso, que gañou o concurso internacional celebrado para elixir o deseñador de cabeceira desta edición da cita cultural.

Fouces explicou que este ano se optou por abrir o concurso tan só a ilustradores galegos e que, seguindo a recomendación de determinadas entidades sectoriais, decidiuse non pedir aos concursantes un deseño de cartel para o Salón, senón que presentasen o seu porfolio con deseños xa realizados. Entre os 47 participantes, esta moza viguesa resultou a gañadora, recibirá 3.000 euros como premio e deseñará o novo cartel.