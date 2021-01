Tres espectáculos de "Domingos do Principal", no aire polas novas restricións pola covid-19 en Galicia

As novas restricións aprobadas en Galicia ante o avance da terceira onda da covid-19 afectaron de cheo ao sector cultural. Todos os recintos onde se programen actividades culturais, como teatros, auditorios ou museos, terán que suspender a súa actividade.

No caso de Pontevedra esta decisión deixa no aire, polo menos ata o próximo 17 de febreiro, tres dos espectáculos que formaban parte do ciclo Domingos do Principal.

Desde o goberno municipal explican que traballarán para que esas tres funciones que quedan suspendidas por orde das autoridades sanitarias se poidan recuperar en datas posteriores.

Esta cancelación afecta en concreto aos tres próximos espectáculos previstos respectivamente para os días 31 xaneiro, 7 de febreiro e 14 de febreiro.

Trátase dos espectáculos Riquete o do Copete, da compañía Hixiénico papel Teatro; Contacreques, de Emedous; e Cartoóns, de Excéntricas e Teatro do Adro.

Os espectadores que adquiriran xa as entradas poderán solicitar a súa devolución a través das canles habituais de compra, neste caso en Ataquilla.com.