Pontevedra reivindica a Ricardo Portela como "mestre de mestres" no centenario do seu nacemento

Pontevedra homenaxea a Ricardo Portela no centenario do seu nacemento

Con motivo do centenario do seu nacemento, Pontevedra acolleu organizou unha sentida homenaxe, limitada polas restricións da covid-19, fronte á casa na que o artista viviu, na Rúa Laranxo. "El estaría moi orgulloso vendo que o seu amor pola gaita medrou en Galicia ao longo do tempo", sinalou o seu neto

© Mónica Patxot