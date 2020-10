O teatro regresou ao Principal con 'Vida de cans'

'Vida de Cans' en Ponteatro 2020 © Mónica Patxot 'Vida de Cans' en Ponteatro 2020 © Mónica Patxot 'Vida de Cans' en Ponteatro 2020 © Mónica Patxot

O teatro regresou finalmente ao Teatro Principal de Pontevedra despois de meses de butacas baleiras. Este xoves retomouse o ciclo Ponteatro coa obra 'Vida de cans' de Talía Teatro.

Nesta primeira representación do ciclo, a capacidade do recinto quedou reducida a 60 persoas, deixando unha imaxe moi diferente á habitual, cos espectadores sentados individualmente e cunha cadeira libre polo medio, e todos eles con máscara.

A experiencia artística foi a mesma de sempre, pero a vital cambiou coas novas normas implantadas para frear a expansión da covid-19. Para acceder ao recinto, as portas abriron unha hora antes do inicio do evento e foise dando acceso por quendas en función da hora asignada nas entradas para evitar aglomeracións. Xa dentro da sala, non estivo permitido intercambiar cadeiras ou ocupar cadeiras diferentes á que figuraba na entrada.

Onde nada cambiou foi no escenario. Toño Casais, Dani Trillo e Artur Trillo interpretaron unha comedia absurda, paródica e metafórica que xa representaran en salas antes da pandemia.

Os tres actores representaron a tres cans recluídos nun recinto que lles preparou o seu amo, no que, a pesar de estar ben tratados, alimentados, atendidos e acariñados, estaban faltos do máis importante: a liberdade. Desde un recinto grande, cómodo, ameno e limpo, cada un dos tres afrontou o conflito segundo a súa personalidade ata que todo remata en traxedia, pero sempre desde a visión dunha comedia.