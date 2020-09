Cinco novos concertos esta semana en 'A hora dos nenos' de Ponte Caldelas

A alameda de Ponte Caldelas acollerá esta semana cinco novos espectáculos dentro do ciclo de programación infantil 'A hora dos nenos'.

Se ben a semana pasada os contacontos percorreron nove lugares do municipio, a actividade chega desta volta a este espazo central do municipio.

Os espectáculos, que serán ás sete da tarde, serán:

Luns 7 : Os fíos do querer, con Cé Orquestra Pantasma

: Os fíos do querer, con Cé Orquestra Pantasma Martes 8 : Cancioneiro de música tradicional, con Oradaladou

: Cancioneiro de música tradicional, con Oradaladou Mércores 9 : Filipa cos contos, de Bandullo Azul

: Filipa cos contos, de Bandullo Azul Xoves 10 : Canta miña pedra canta, con Xoan Curiel

: Canta miña pedra canta, con Xoan Curiel Venres 11: Pepiña Maruxiña quere voar, con Barafunda

Estas actividades son financiadas polo Concello de Ponte Caldelas co apoio de fondos do Pacto de Estado do Ministerio de Igualdade e do programa Cultura no Camiño da Xunta de Galicia.