Confinamiento e fotografía, unidos na exposición 'Le silence' del ex conselleiro da Xunta, Roberto Varela

No seu pobo natal, Meaño, e con todas as medidas preventivas polo coronavirus, o ex conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia, Roberto Varela, inaugura este domingo a súa propia exposición de fotografía. Acompañaranlle os seus amigos da infancia e tamén compañeiros de carreira como os embaixadores de España en Venezuela e Irlanda.

A exposición chámase 'Le silence' "porque foi feita en Paris, nun momento de gran silencio: durante o confinamento. Foron días moi tristes e o que lembro, curiosamente, é unha –non- imaxe que é ese silencio que tento plasmar nas fotografías" asegura Varela, e inaugurarase o domingo 23 de agosto, na Quinta de San Amaro en Meaño, Pontevedra.

"Desde que era neno lémbrome facendo fotografías. Sempre me gustou. E afortunadamente o meu traballo permitiume manter a afección. Podo viaxar, estiven en numerosos lugares do mundo e, dalgunha maneira, aproveitei esa circunstancia para facer unha das cousas que máis me gustan xunto coa música. Eu non sería eu sen música e sen unha cámara de fotos á beira. Esta exposición é un prólogo do que vai vir agora, un libro que verá a luz en breve e que publicarei coa editorial galega "Chan da pólvora".

A fotografía para lembrar e para esquecer

"Detrás de cada fotografía, por moi simple que sexa, hai unha historia. Nestas fotografías que naceron en catro meses hai algunha á que lle teño especial agarimo. Durante esa época faleceu a miña nai e foi moi frustrante non poder viaxar a Galicia desde París para dicirlle adeus. Non pretendo que sexan fotografías que conten a miña vida pero, desde logo, todas teñen unha historia detrás. Desde unha trompeta que anuncia o silencio ata flores brancas e obxectos que se que á miña nai gustáronlle. Non deixo de ver fotografías para recrearme nelas: para lembrar e, para esquecer, as fotografías, ás veces, tamén axudan a esquecer" afirma o ex conselleiro.

O coronavirus e a cultura: ese "silencio atronador"

Roberto Varela ten claro que a Covid-19 deixou entre as súas vítimas á Cultura "coa que o virus asañouse" e engade que "nun país como Francia onde son conselleiro cultural da embaixada de España vin, dun día para outro, como todo o traballo que realizara nos primeiros meses do ano quedou resolto dunha maneira cruel. Todo se cortou de raíz e, de súpeto vinme encerrado en casa, como todos.

O virus deu un golpe moi duro á Cultura desde o punto de vista da práctica ata a posibilidade de acceder a ela. Museos de dimensións inmensas como o Louvre víronse reducidos á nada. De feito este museo, por poñer un exemplo, cónstame que perdeu de ingresos 48 millóns de euros. Iso dános unha idea do que ocorreu. Que a Cultura poida saír adiante despois deste golpe está en mans dos políticos. A Cultura non é algo menor que se poida cortar ou deixar de lado. A Cultura é como o pan que comemos cada día. Evidentemente hai prioridades pero creo que a Cultura debería estar entre elas"

O diplomático, filósofo e tamén fotógrafo afeccionado conclúe: "é unha exposición modesta, sen pretensións, que quere poñer de manifesto unha faceta miña que sempre me gustou e, por primeira vez e sen querelo, tiven tempo porque, pese ao teletraballo, cando todas as actividades culturais foron suspendidas un queda como en branco. Aí decidín poñer sobre o papel o que significa este silencio que onde o vivín, en París, só se interrompía ás oito da tarde cun aplauso para todos os que loitan contra a Covid-19. Era o único momento no que rompía ese silencio atronador".