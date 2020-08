Lingua e maxia visual nas Festas

Espectáculo 'Linguado País', de Martín Camiña © Cristina Saiz

Este venres finalizaba o ciclo de Pontevedra Máxica, a través do que durante os últimos días puideron verse algúns dos mellores meigos de Galicia. A última sesión correu a cargo do ilusionista Martín Camiña, que ofreceu 'Linguado País', un espectáculo que combina maxia e lingua para fomentar a utilización do galego en todos os ámbitos da vida.

Trátase dun espectáculo cheo de sorpresas no que se utilizan todo tipo de elementos para crear un universo estimulante, que divertiu ao público que ocupou os asentos da praza da Pedreira.

Outro tipo de elementos empregaron para fomentar o uso da lingua galega o contador de historias Quico Cadaval e o ilustrador Kiko da Silva nos Xardíns de María Vitoria Moreno. Mentres o narrador relataba sórdidas historias de espectros e portas do inferno, o debuxante sincronizaba as súas ferramentas para ofrecer a versión visual das historias a través dunha gran pantalla.