Kiko Veneno e Marwan encherán a capacidade do parque da Xunqueira nas festas de San Roque

Kiko Veneno © http://www.kikoveneno.net/htdocs/00.htm Marwan © http://www.marwanweb.com/

Este venres 14 comezan as festas de San Roque 2020 en Vilagarcía de Arousa, unha cita festiva que vén marcada pola pandemia da Covid-19 e as medidas sanitarias que obrigarán ao público para asistir sentado aos concertos e con separacións de metro e medio entre as persoas. Os accesos serán controlados e haberá nove persoas acomodando aos asistentes.

Desta forma, o domingo 16, 500 persoas asistirán ao concerto de Kiko Veneno. As entradas xa se esgotaron para os asentos do acústico que o músico catalán ofrecerá no parque da Xunqueira. Tamén Marwan, que se celebrará no mesmo espazo o mércores 19, esgotou as entradas. Para os demais concertos con reserva previa, en todos os casos sempre gratuítos, aínda é posible lograr o acceso ao recinto. É o caso das actuacións de Guadi Galego, Brisa Fenoy, A banda da loba e Susana Seivane.

Desde o Concello pídese que aquelas persoas que conseguisen a súa entrada, se finalmente non poden acudir, que cedan a outra persoa a invitación. Tamén está previsto que o persoal de control, unha vez comezados os concertos, deixen pasar ao público que estea a esperar para ocupar espazos que quedasen libres.

No caso de que se presente a choiva, tal e como indican as previsiónes meteorolóxicas, está previsto que os concertos da Xunqueira se trasladen ao auditorio municipal; os pertencentes ao Son da Casa desenvolveríanse no Salón García e aqueles espectáculos do Festaclown, que se celebrarán na praza da Segunda República pasarían á praza da Peixería.

O pregón de etsas festas será lido este venres ás 20.30 horas por parte da enfermeira do Hospital do Salnés Ana Romero e polo celador do ambulatorio Luís Portas. A lectura será desde o balcón da casa do concello. Con este acto, o Concello quere realizar unha homenaxe a todos os profesionais sanitarios que loitaron contra a pandemia. Recibirán unha placa de recoñecemento ao seu labor.

Tras o pregón, a banda de música de Vilagarcía interpretará o himno galego, pero este ano non haberá ofrenda floral ao santo, como era habitual nos últimos anos. Ás 21:00 horas está previsto o espectáculo de ventrílocuo Alejandro Guanella no Salón García, e ás 23:00 horas, na praza da Segunda República, a singular 'Historia da Verbena' que porá en escena a Orquestra La Oca.