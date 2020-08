A maxia continúa na Pedreira: de Pedro Volta ao Mago Teto

Actuación do mago Pedro Volta © Cristina Saiz

As choivas da mañá deste mércores 12 non afectarán o desenvolvemento da xornada festiva que continuará ofrecendo numerosas actividades en distintas prazas e espazos públicos da cidade con motivo das Festas da Peregrina.

Ás 19.30 horas, a Alameda acollerá 'Con fusión' de Piscore e ás 20.00 horas será a praza de Cítara o escenario de 'Bailando con contos', un espectáculo de Baobab Teatro que se inclúe nas propostas de 'Ven Trebellar nas Peregrinas'.

Ás 20.00 horas, a poeta Tamara Andrés e Neves Seara realizarán unha performance na praza da Curtidoira dentro da programación de ' Xeiras das Artes', que tamén ofrece a actuación da narradora Bea Campos e da ilustradora Antía Iglesias nos xardíns de María Vitoria Moreno a partir das 21.30 horas.

E continuará 'Pontevedra Máxica', o mellor encontro do público co mundo da maxia. Se este martes actuaba o mago pontevedrés Pedro Volta na Praza da Pedreira, este mércores serán Fran Rei con 'A historia de Brancaflor' a partir das 20.30 horas e o mago Teto co seu espectáculo 'O afiador', ás 22.30 horas, os que se suban a este escenario.

O mago Teto neste espectáculo utilizará as ferramentas típicas que utilizan os afiadores durante os séculos XVIII e XIX como coitelos, navallas, paraugas e tesoiras para ofrecer números espectaculares.

Ademais continuarán os concertos en distintos puntos da cidade e os fogos artificiais sorpresa a media noite.

