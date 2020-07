Arco, Rayden e Mounqup, nun MicroSonRías "desechufado pero amplificado"

A situación sanitaria creada pola COVID-19 obrigou os organizadores do SonRías Baixas a reformular o seu festival. Ante a imposibilidade de celebrar un evento como o de anos anteriores, optaron por ofrecer un formato máis reducido: o MicroSonRías.

Dous concertos "desenchufados pero amplificados" de Rayden e Arco no Recinto da Estacada e tres micro concertos en Ons, na Igrexa románica de Santa María de Cela e na senda fluvial do río Bispo compoñen a programación alternativa á décimo oitava edición do festival.

"A cultura é segura, a nosa proposta é segura e isto é o máis importante para nós", destacou o seu codirector, Jordi Lauren, na presentación dun evento que pretende manter a filosofía do festival a través dunha proposta "moi coidada e adaptada ás circunstancias".

Esta proposta "micro" arrancará este xoves, 30 de xullo, ás 18.00 no pavillón municipal de Bueu cun grupo de 20 persoas que percorrerán a Ruta dos Muíños do Río Bispo e gozarán cun microconcerto de Mounqup.

Esta música francesa afincada no rural ourensán ofrecerá arroupada pola natureza un petisco da súa proposta musical, na que usa tanto o galego como o inglés e o francés para navegar polo jazz, o soul e o R&B subida á nave da electrónica.

Ao rematar o microconcerto, a expedición dirixirase ao obrador da Panadería Amador onde aprenderán todos os segredos do pan de Galicia.



O venres 31 de xullo, pola mañá, un selecto grupo de 20 persoas visitará a illa de Ons co artista urbano do momento, Rayden, e achegaranse ao polbo das rías e ao mexillón de Galicia.

Pola noite, o rock de acento flamenco do carismático cantante, guitarrista e compositor de El Puchero del Hortelano, Arco, volverá ao Recinto da Estacada de Bueu cun novo traballo -o terceiro do seu proxecto persoal- debaixo do brazo.

O sábado 1 de agosto tamén haberá dobre programa. Pola mañá, vinte persoas visitarán a igrexa románica de Santa María de Cela, onde gozarán cunha degustación e masterclass de viño Tinta Femia e coa música de Arco dende o miradoiro.

Pola noite, Rayden pechará o MicroSonRías cun concerto adaptado aos novos tempos.

As entradas para os acústicos de Arco e Rayden están á venda por 10 euros a entrada para un día e 15 quince o abono para os dous. Os convites para os microconcertos serán gratuítos e poderán reservarse na web do festival este martes a partir das doce do mediodía.