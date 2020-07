'Noite de rock' en Cercedo-Cotobade para celebrar o Día de Galicia

De non estar presente a pandemia xerada pola COVID19, esta próxima fin de semana Cerdedo-Cotobade estaría a celebrar as súas festas patronais do Ecce Homo. Nesta ocasión e coincidindo co Día de Galicia, o Concello e a Asociación Cultural Banda de Música de Cercedo organizaron para o sábado 25 un espectáculo que correrá a cargo desta formación e que denominaron ' Noite de Rock'.

Comezará ás 22.30 horas na Praza do Concello e a entrada é gratuíta ata completar aforo. Tomáronse as medidas de seguridade que establece a Xunta para este tipo de eventos: gárdanse as distancias de seguridade interpersoais e facilítase desinfección con xeles hidroalcohólicos.

En calquera caso, lémbrase ao público que queira asistir que é obrigatorio levar máscara durante o espectáculo e que deben acudir con tempo suficiente antes do inicio para que a organización indíquelles o asento que ocuparán.

'Noite de Rock' fai un repaso aos clásicos do rock das décadas dos 80 e os 90, con temas tan reconocibles como o 'Bienvenidos' de Miguel Ríos, 'The final countdown' de Europe ou cancións de bandas internacionais míticas como Queen. Ademais a Banda de Música de Cercedo incluirá para a ocasión instrumentos excepcionais para esta ocasión como a guitarra eléctrica, o baixo ou sintetizadores.