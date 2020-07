O parlamentario socialista Julio Torrado amenizará o chill out 'Ás 9 da Praia' de Vilagarcía

A décima edición do chill out 'As 9 na praia', organizado pola Asociación de Hostaleiros e Iniciativas Turísticas de Vilagarcía (Ahituvi) e o Concello da localidade, contará coa participación do parlamentario socialista Julio Torrado o próximo sábado 18 de julio.

"O que nos interesa neste tipo de sesións non son tanto os recursos técnicos propios dos dj's como a selección musical e coñecer os gustos de persoas ás que estamos acostumados a ver noutros ámbitos', explican os organizadores.

No caso de Torrado, non é a primeira vez que amosa os seus gustos musicais en público pero si que é o seu debut nun espazo aberto e ante un numeroso grupo de ouvintes.

Para esta ocasión, ten preparado un set composto integramente por versións. Hai clásicos do pop, do rock, do reggae, do indie, do grunge, do dance… Hai revisións en clave de bossa nova, de jazz ou de soul. E un amplo abano de míticas cancións do pop e do rock español reinterpretadas por outros artistas, como Huecco versionando a Loquillo, La Cabra Mecánica facendo o propio con Hombres G, Tachenko revisitando a Joan Manuel Serrat ou Dorian rendido homenaxe a Antonio Vega.

A sesión dará comezo ás 21:00 horas e terá por escenario a vilagarciana Praia da Concha, onde se manterá este chillout ata o día 24, combinando sesión de dj e concertos en directo.