O Armadiña Rock adíase ata 2021 pero busca fórmulas alternativas para este verán

Era un dos poucos eventos que aínda non confirmara que pasaría coa súa edición deste verán, pero a organización do festival Armadiña Rock desvelou por fin o seu futuro. Seguindo o exemplo de moitos outros festivais, queda aprazado ata 2021.

Iso non significa, con todo, que o rock non vaia a soar na Praza da Chousa en agosto. O festival asegura que está a estudar a fórmula para celebrar un evento que manteña a esencia do Armadiña Rock nas datas nas que se ía a celebrar, do 21 ao 23 de agosto.

A organización entende que é "inviable e imprudente" manter o formato habitual do festival, xa que a pandemia sanitaria e os actuais rebrotes fan que sexa "imposible" formular un evento multitudinario como é habitual.

"A parte esencial desta decisión é coidar do noso pobo, especialmente dos nosos veciños, dos asistentes e dos voluntarios que ano tras ano fan posible o festival", explica o Armadiña Rock.

Para este verán, o festival espera dar coa mellor maneira de apostar por un formato alternativo, que permita contar a Combarro cunha programación cultural "de calidade" e que permita gozar do "espírito" do Armadiña Rock "que tanto nos caracteriza".