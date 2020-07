Saen á venda as entradas para o concerto de León Benavente no Auditorio de Vilagarcía

O mércores 29 de xullo, a agrupación León Benavente ofrecerá unha actuación no Auditorio de Vilagarcía de Arousa a partir das 22.30 horas como primeiro recital dentro da programación do Atlantic en Butaca prevista para este verán.

Nesta ocasión o Atlantic Fest! habitual deixa paso ao Atlantic en Butaca, un formato que conta cunha capacidade de público moi reducida para seguir concertos en butaca, coa intención de cumprir con todas as medidas establecidas nos protocolos sanitarios.

As entradas xa se atoparán á venda desde este xoves 9 de xullo ás 10.00 horas a un prezo de 15 euros en venda anticipada e de 18 euros en despacho de billetes. Aquelas persoas interesadas en adquirilas poden facelo directamente na web de Atlanticfest.

LEÓN BENAVENTE

A banda que abre o programa de Atlantic En Butaca é un dos referentes da música indie na península. O seu primeiro traballo discográfico en 2013 tivo unha notable relevancia en todos os circuítos musicais grazas a himnos como 'Ser Brigada' ou 'Ánimo, Valiente'.

En 2016 lanzaron o álbum '2', outro traballo ben acollido pola crítica especializada. No concerto no Auditorio de Vilagarcía ofrecerán tamén temas da súa última obra ata a data, 'Vamos a volvernos locos', un disco co que chegaron a alcanzar o número de iTunes o día en que se lanzou ao mercado en setembro de 2019.

Os catro integrantes da formación colaboran con outros músicos da calidade de Nacho Vegas ou forman parte de proxectos como Tachenko.