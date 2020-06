A primeira exposición da nova normalidade chegará ao Museo Torres de Marín o 1 de xullo

O Museo Manuel Torres de Marín recibirá a súa primeira exposición itinerante da nova normalidade o 1 de xullo. Trátase da colección realizada polas pintoras Inés Pampín e Patricia Otero titulada Nalgures na Galicia, que desembarca na vila da man da asociación Céltiga.

Trátase dunha mostra que poderá visitarse de forma gratuíta na galería marinense ata o 15 de xullo. As autoras, xunto á concelleira Itziar Álvarez e o membro de Céltiga Richard Pazos foron os encargados de presentar este xoves a exposición, que está enmarcada no programa de actos do Ano Torres, que será unha homenaxe ao artista local que dá nome ao museo.

Segundo as artistas, o obxectivo á hora de crear esta colección era o de recrear "esa Galicia e ese Marín dos anos 40 e 50 no que viviu Manuel Torres e que quixo plasmar na súa inesquecible obra", explicaron.

A técnica predominante será o óleo, pero desde a asociación artística adiantan que "haberá soportes moi rechamantes e novos".

Lembran desde o Concello que o museo conta con todas as medidas de prevención e seguridade adaptadas á nova normalidade como o control de aforos, a dispoñibilidade de xel hidroalcohólico, itinerarios trazados no chan e o uso obrigatorio de máscara.