Á venda as entradas para o concerto de Xabier Diaz e Guadi Galego no Pazo da Cultura

Xa están á venda as entradas para o concerto especial de Guadi Galego e Xabier Diaz e as Adufeiras de Salitre que se celebrará o 4 de xullo ás 20:00 horas na explanada do Pazo da Cultura na que será á volta á "normalidade" en canto ao ámbito musical en Pontevedra.

Dende as 10:00 horas deste sábado, Ataquilla.com ten activada a venda das mesmas a un prezo de 18€ + gastos e contempla descontos do 20% para persoas en situación de desemprego.

Do memo xeito a organización informa que non serán válidas as entradas para os concertos de Xabier e/ou Guadi dentro de As Matinés e Voices respectivamente, polo que Ataquilla está a realizar de xeito automático a devolución tras informar aos compradores y compradoras mediante un correo electrónico. Recomendan revisar a caixa de spam e avisan de que dependendo da conta de destino, a devolución pode tardar ata unha semana.

No caso dos pases vendidos directamente no despacho da Casa da Luz, para recibir os cartos é preciso que as persoas afectadas contacten con devoluciones@ataquilla.com escaneando ou enviando unha fotografía da entrada e o número de conta ao que realizar a devolución.

En canto ás recomendacións e protocolos que hai que seguir para acceder e permanecer no recinto o día do evento, cando se achegue a data do concerto os compradores/as recibirán toda a información sobre os citerios sanitarios e organizativos.