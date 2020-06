Hidroxel e máscaras, control de temperatura e aforo restrinxido na reapertura do Museo de Pontevedra

Reapertura do Museo de Pontevedra tras a pandemia do coronavirus © Mónica Patxot Reapertura do Museo de Pontevedra tras a pandemia do coronavirus © Mónica Patxot Reapertura do Museo de Pontevedra tras a pandemia do coronavirus © Mónica Patxot

Había ganas de museo. Así o comprobaron os responsables do Museo de Pontevedra que reabriu as súas portas este martes 2 de xuño e fíxoo superando as previsións de asistencia.

Ata quince persoas, só en horario de mañá, acudiron ao museo pontevedrés. Todas as visitas, de orixe en Pontevedra -menos dúas que confirmaron ser de Santiago de Compostela-, cumpriron estritamente os protocolos de desinfección, acceso e de temperatura.

Todos eles tiveron que desinfectar as mans con hidroxel para poder entrar no edificio e, tras o control de público e achegar os seus datos persoais, tiveron que atravesar un arco de metais e un control de temperatura.

Ademais, o Museo despregou vixilancia en todas as súas dependencias para garantir o mantemento das distancias de seguridade, certificando que os visitantes seguían os itinerarios marcados con indicacións no chan.

"Pensabamos que ao ser o primeiro día de volta á actividade e ao ser un día de semana a afluencia estaría máis parada. Virá máis xente, como habitualmente acontece, pola tarde, polo que estamos moi por enriba das previsións", subliñou o director da institución, José Manuel Rey.

O Museo de Pontevedra, que pechara o pasado 13 de marzo seguindo as recomendacións sanitarias, retomou a súa actividade coa súa colección permanente e con dúas exposicións temporais, unha dedicada a Leopoldo Nóvoa e a outra, a de Debuxantas, pioneiras da ilustración, que se prolongarán ata o 30 de agosto.

Iso si, non haberá roteiros guiados nin a posibilidade de organizar actividades grupais relacionadas coas exposicións. Pola contra, se pode acceder á sala de investigación, preferentemente con cita previa, co fin de garantir as distancias de seguridade.

Nos próximos meses, o aforo do Museo estará restrinxido ao 30% e as Ruínas de San Domingos, segundo avanza a dirección do organismo, abrirán no mes de xullo tras revisar o estado dunha fenda localizada o pasado ano.