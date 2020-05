Pequenos eventos centrarán a actividade cultural en Ponte Caldelas durante xullo e agosto

O goberno local de Ponte Caldelas traballa na elaboración da programación cultural para os meses de xullo e agosto. Ante a situación provocada pola Covid-19, en lugar de grandes eventos multitudinarios, a proposta é realizar pequenos actos que permitan a dinamización do municipio.

Segundo expoñen desde o Concello, ao non poder celebrarse a Festa Gastronómica da Emigración, o Xanta Caldelas ou as verbenas tradicionais, as actividades centraranse en garantir a seguridade dos asistentes.

A previsión para estas actividades é que se realicen concertos de diversos estilos musicais, con actuacións de bandas de música do mesmo xeito que a posta en escena de representacións teatrais, cinema, monólogos, animación, espectáculos de música acuática para todos os públicos.

Toda a programación que se detallará proximamente realizarase na Praza de España e na Alameda. Estes espazos contarán cunha iluminación especial coa intención de crear unha gran terraza que permita manter a distancia social entre os asistentes aos actos.