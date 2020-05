O Museo de Pontevedra reabrirá o martes 2 de xuño cun 30% do seu aforo

Traballos de sinalización e protección do edificio Fernández López © Mónica Patxot Traballos de sinalización e protección do edificio Fernández López © Mónica Patxot

O Museo de Pontevedra reabrirá as súas portas o vindeiro martes 2 de xuño e farao cun aforo reducido ao 30% para cumprir as recomendacións das autoridades sanitarias, segundo explicou este martes o seu director, José Manuel Rey.

Xunto coa colección permanente do museo pontevedrés, a institución retomará a súa actividade con dúas exposicións temporais, a dedicada ao pintor galego Leopoldo Nóvoa e a que ofrece un percorrido polas mulleres pioneiras da ilustración en España, que leva por título "Debuxantas".

A reapertura farase, iso si, sen a posibilidade de facer roteiros guiadas nin a celebración de eventos grupais como cursos ou seminarios.

O director do museo sinalou que por "prudencia" optouse por estender o peche máis aló da data autorizada polo Goberno para retomar a actividade museística. Ademais, considera que por agora a afluencia non será moita, ao non estar permitidos os desprazamentos desde outras provincias e as visitas de escolares ou grupos organizados.

Coa finalidade de evitar aglomeracións e de reducir o risco de contaxio, as visitas á colección permanente e ás exposicións temporais reducirán o aforo a un terzo da súa capacidade, de acordo coas estimacións máximas.

O aforo de cada un dos espazos estará indicado no ingreso a cada unha das salas de exposicións en función dos seus metros cadrados. Así, por exemplo, a primeira planta do Sexto Edificio terá o seu aforo limitado a tan só 45 persoas.

Nos últimos días completouse o traballo de sinalización informativa e de distanciamento en todos os edificios, nos que se instalaron mamparas nos lugares nos que hai contacto entre o público e o persoal traballador, principalmente nas salas de acceso e de investigación.

Ademais, tamén haberá elementos indicativos no chan marcando distancias de seguridade, itinerarios preferentes mediante frechas e paneis informativos sobre a COVID-19.