Dúas curtas galegas, 'Na memoria da túa esposa' e 'Ti tamén', gañadoras no certame universitario Suroscopia

O finalistas durante un seminario formativo en Córdoba © DUVI

Dúas curtametraxes de autoría galega recibiron ex aequo o premio do xurado á mellor curta de ficción durante a novena edición do Certamen Universitario de Creación Audiovisual Suroscopia, promovido pola Univerdidad de Córdoba.

As pezas galardonadas, "Na memoria da tua esposa" e "Ti Tamén", foron realizadas por Cristina Yáñez e Miguel Gómez Abad, respectivamente, dous estudantes de Comunicación Audiovisual autores de dunhas obras de "impecable factura técnica", segundo recolle a Universidade de Córdoba, e merecedoras dun premio económico a repartir entre as dúas curtas de 700 euros.

"Tanto eu como todo o equipo valoramos moito este premio, xa que a curtametraxe é o resultado dun enorme esforzo por parte de todo o equipo", engade Yáñez, a autora de "Na Memoria da túa esposa", unha curta que reflexiona sobre "o abandono do rural galego" a través da historia das "xeracións de mulleres anciás que dedicaron a súa vida ao seu marido e fillos, esquecéndose de si mesmas".

"Ti tamén" foi unha curta rodada en Vedra no marco dun concurso de creación de pezas audiovisuais en 48 horas. "Calquera premio ou nomeamento fóra de Galicia dunha curta 100% galega como esta, é algo que valoro moito e faime sentir moi orgulloso dela", salienta Gómez Abad da elección do seu traballo como un dos gañadores despois de que as medidas adoptadas pola expansión do Covid-19 obrigaran á suspensión do acto de entrega dos galardóns.