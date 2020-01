Concerto da Real Filharmonía de Galicia

A directora Jessica Cottis © Sociedad Filarmónica de Pontevedra El guitarrista Enrike Solinís © Sociedad Filarmónica de Pontevedra

A Sociedade Filarmónica de Pontevedra, en colaboración con Afundación, a obra social de Abanca, organiza un novo concerto que nesta ocasión estará a cargo da Real Filharmonía de Galicia. O concerto celebrarase o vindeiro venres día 24 ás 20:30 horas no Auditorio Sede Afundación de Pontevedra.

A Real Filharmonía de Galicia, baixo a dirección de Jessica Cottis, ofrecerá o seguinte programa: Danzas concertantes, de Igor Stravinski; Concerto de Aranxuez, de Joaquín Rodrigo; e As criaturas de Prometeo (fragmentos do ballet), de Beethoven. Na obra de Joaquín Rodrigo, Concerto de Aranxuez, actuará como solista o bilbaíno Enrike Solinís, considerado pola súa capacidade técnica e expresiva un dos maiores e máis persoais virtuosos guitarristas da súa xeración.

Jessica Cottis, de procedencia británica e australiana, é actualmente una das directoras con maior influencia no mundo da música. Dirixiu a orquestras como a Royal Philarmonic, Filarmónica de Los Ángeles, Sinfónica de Londres, Sinfónica de Singapura, Orquestra de Cámara Inglesa, Sydney Symphony Orchestra, Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Philarmonique de Montecarlo ou a Scottish Opera Orchestra. Ademais, colabora con frecuencia en programas de radio para a BBC, e actualmente preside a Xunta de Música do Tait Memorial Trust, organismo que supervisa a axuda financeira para novos artistas de Australia e Nova Zelandia.

Para este concerto, Afundación puxo entradas á venda a través de Ataquilla. com, mentres que a Sociedade Filarmónica de Pontevedra facilitará as entradas aos seus socios, que poderán recollelas os días 22 e 23, de cinco a oito da tarde, no local da Sociedade Filarmónica. O día anterior, 23 de xaneiro, o concerto terá lugar no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela.