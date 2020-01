RADIO.- Rosario Álvarez Blanco: "Pontevedra ten unha tradición culta que poucas cidades teñen"

Rosario Álvarez Blanco pertence a ese grupo de 'primeira muller que', neste caso preside o Consello da Cultura Galega. Unha circunstancia que produciuse de "forma moi natural. Desde que colaboro co Consello - moito antes de ser presidenta - apreciei que sempre levaban esta bandeira a favor da igualdade de xénero, de darlle unha visibilidade desde dentro e traballar para que haxa un cambio na sociedade para esa igualdade entre homes e mulleres.".

O próximo 20 de xaneiro recibirá o Premio Cidade de Pontevedra no apartado de persoa física. Unha cidade na que naceu, creceu e cuxos lugares lembra en PontevedraViva Radio. Pedímoslle que apunte que virtudes atribúe á cidade do Lérez e responde: "Pontevedra ten unha tradición culta que poucas cidades teñen; así como a súa condición de cidade atlántica".

Preside un "órgano que vela pola defensa e difusión da cultura galega; e que o fai salvagardando o patrimonio de Galicia, traballando desde o presente e mirando tamén ao futuro" explica no Cara a cara.

Rosario Álvarez é membro da Real Academia Galega desde 2003, foi directora do Instituto da Lingua Galega e é Catedrática en Filoloxía Galega e Portuguesa. Con esta bagaxe, queremos saber o estado de saúde que atribúe ao galego: "sendo a lingua maioritaria e tendo unha gran consideración, vemos como algo alarmante que hai unha perda na transmisión do galego cara aos máis novos. Quero chamar a atención nisto, porque non só pode ser pernicioso para a lingua, senón porque os avós, pais, tíos... están a privar aos pequenos dun dereito que é recibir a lingua dos seus antepasados".