"Mi vecino Totoro", de Miyazaki, é o plan que propón o Cineclub para este sábado

O Cineclub Pontevedra organiza para a tarde deste sábado unha sesión matinal coa proxección da película de animación Mi vecino Totoro, unha obra mestra do director xaponés Hayao Miyazaki. O visionado desta cinta do 1988 e de 86 minutos de duración comezará ás 12 horas no Teatro Principal, con entrada gratuíta ata completar aforo.

O argumento desta película do mestre da animación, autor tamén da viaxe de Chihiro, está ambientada nunha familia xaponesa que nos anos 50 trasládase ao campo. As fillas traban amizade con Totoro, un espírito do bosque. O pai é un profesor universitario que estimula a imaxinación das pequenas relatándolles fábulas e historias máginas sobre trasgos, pantasmas e espíritos protectores dos fogares mentres a nai atópase enferma no hospital.

Natureza, ecoloxismo, infancia, imaxinación e feminismo van da man nesta obra de culto imprescidible para todos os amantes do cinema.