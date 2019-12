Os 'docs do mes' regresan ao Teatro Principal con 'Os tomates escoitan a Wagner'

Aínda coa resaca do festival Novos Cinemas, a oferta para os afeccionados ao cine na capital non cesa. Este luns 16 de decembro se proxectará no Teatro Principal o documental 'Os tomates escoitan a Wagner', da realizadora grega Marianna Economou.

Trátase dunha proxección dentro do ciclo Docs do Mes, que trae á cidade pontevedresa o último en documentais dentro do marco do festival catalán DocsBarcelona. A proxección, que comezará ás 20.30, realizarase en versión orixinal subtitulada e terá unha entrada de balde ata completar o aforo.

En 'Os tomates escoitan a Wagner' asistimos ao retrato dunha Grecia que atravesa unha profunda crise económica e na que os irmáns Christos e Alecco únense á poboación de anciás dunha remota vila agrícola para emprender un proxecto de cultivo de tomates. O inesperado éxito internacional do seu produto porá en evidencia a contraposición entre o orgánico e o procesado pero tamén a idea dunha comunidade fronte a velocidade impersoal do mercado.

Un traballo asinado por Marianna Economou, que conta cunha dilatada carreira na realización documental e que lle valeu para facerse en 2019 co premio da prensa do Festival Internacional de Cine de Salónica.

Ficha

Título: 'Os Tomates Escoitan a Wagner' Director: Marianna Economou

Ano: 2019

Duración: 72 min. País: Grecia

Idioma: Grego, Francés, Inglés