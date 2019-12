Do 10 ao 15 de decembro, Novos Cinemas ofrecerá as películas máis humanistas de cineastas incipientes

Presentación de Novos Cinemas 04 © Cristina Saiz Presentación de Novos Cinemas 04 © Cristina Saiz

'Arima', de Jaione Camborda será a primeira película que se proxectará durante o Festival Internacional de Cinema de Pontevedra, Novos Cinemas 04, que se desenvolverá desde o martes 10 ata o domingo 15 de decembro en Pontevedra, xornada na que se clausurará con 'Longa Noite', de Eloy Enciso, no Teatro Principal.

Este xoves presentábase na Casa da Luz a nova edición Novos Cinemas 04 coa presenza de Jacobo Sutil​, director de AGADIC; Jorge Soto​, vicerreitor do Campus de Pontevedra; Vitoria Alonso​, deputada de Cultura; Carme da Silva​, concelleira de Animación Sociocultural do Concello de Pontevedra; ademais de Anxo Santos, Daniel Froiz e Suso Novás​, responsables da dirección deste festival.

Jacobo Sutil destacaba o espectacular ano que o audiovisual galego está a vivir. Neste sentido, relacionou estes resultados coa posta en marcha de proxectos como este festival no que se promoven as películas creadas en Galicia.

Pola súa banda, o vicerreitor Jorge Soto subliñaba a importancia da formación do estudantado do campus dando saída a cineastas como Oliver Laxe que estudou en Pontevedra e "agora triunfa en todo o mundo" representando aos galegos.

Tamén Victoria Alonso tivo palabras positivas para este festival do que singularizou a súa accesibilidade a todos os públicos. A concelleira Carme da Silva tamén apuntaba a importancia que este festival mantén cos escolares a través de diversas propostas.

Suso Novás afirmaba que ao longo de todo o ano se desarollan talleres e visitas formativas a centros educativos. Durante a próxima semana, entre outras propostas, haberá encontros entre escolares con idades comprendidas entre os 8 e os 12 anos no Museo e emitirase a proxección de 'O xigante de ferro', unha das películas de animación de maior importancia durante os anos 90.

Ángel Santos explicaba que a programación que conta coa proxección de 14 películas inéditas nas seccións competitivas: nove pertencentes á sección oficial e outras cinco correspondentes á sección Latexos, ofrecerá unha programación heteroxénea e destinada ao público da cidade cun sentimento humanista. Afirmaba que desde o Novos Cinemas tómase como referencia aos festivais de Berlín e de Róterdan para realizar a programación de novos creadores audiovisuais.

Un dos principais atractivos do evento será a proxección das tres obras do cineasta belga Bas Devos, que visitará Pontevedra durante as xornadas. Trátase da primeira vez que se dedica un especial a este director en España.

O festival complétase con numerosas actividades durante a súa duración. Toda a programación pódese consultar na páxina web de Novos Cinemas. As entradas para as películas terán un prezo de 3 euros na billeteira do Teatro Principal mentres que o bono pódese adquirir a 15 euros a partir deste venres, xa que a oferta a metade de prezo conclúe na noite deste xoves. Pódense adquirir en Ataquilla.