'Amazing Grace', cita musical no Cineclube

A habitual cita dos martes para a sesión do cineclube terá mañá un carácter especialmente musical, xa que se proxectará a cinta documental ‘Amazing Grace’, sobre a gravación do álbum co mesmo nome da artista Aretha Franklin. Será este martes 3 de decembro á hora e lugar habituais: ás 20.30 no Teatro Principal para unha sesión de cinema que se realizará en versión orixinal subtitulada e terá un prezo de entrada de dous euros.

‘Amazing Grace’ documenta a grabación do álbum en directo que a artista Aretha Franklin, un das iconas do soul e o góspel, realizou en 1972 nunha igrexa baptista en Los Ángeles. O disco foi un gran éxito crítico e comercial, facéndose cun Grammy, a certificación de dobre platino e chegando a ser o traballo máis icónico da artista estadounidense.

Trátase dunha cinta cunha produción problemática, que non se chegou a comercializar o ano da súa gravación ao afrontar problemas técnicos no proceso de posproducción e que durante a última década estivo envolta en litixios coa artista que impedían o seu lanzamento.

Finalmente, tras o seu falecemento en 2018 a familia chegou a un acordo para permitir que esta pequena testemuña da historia da música funcionara como legado da artista.

Ficha

Título: ‘Amazing Grace’

Director: Sydney Pollack

Ano: 2018

País: Estados Unidos

Duración: 87 minutos

Idioma: Inglés