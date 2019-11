Suspéndese a función de 'Muerte en el Nilo' no Pazo da Cultura porque a compañía teatral cancela a xira

A compañía que tiña previsto representar en Pontevedra o vindeiro venres 22 de novembro 'Muerte en el Nilo' suspendeu a xira debido a que dúas actrices do elenco decidiron non participar nestas funcións en diferentes provincias. Ante esta situación, a actuación prevista no Pazo da Cultura queda suspendida.

Desde a xestión do Pazo da Cultura indícase que resulta imposible substituír este espectáculo por outro de calidade similar debido á pouca antelación coa que se produciu o aviso. Por este motivo, vai levarse a cabo a devolución dos importes das entradas.

A plataforma de venda Ataquilla realizará de forma automática o reembolso das entradas e a parte proporcional dos abonos para toda a Tempada de Teatro. Aquelas persoas que realizaron a compra fisicamente no despacho de billetes da Casa da Luz deberán achegarse ata este punto de venda para recuperar o diñeiro.

Este venres 15 mantense a función de 'Perfectos desconocidos' no mesmo auditorio do Pazo da Cultura ás 21.00 horas. As entradas, para esta última montaxe da Tempada de Teatro, atópanse á venda en Ataquilla.com e na Casa da Luz.