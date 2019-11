RADIO.- Coñeces a Loiros e están de presentación en Pontevedra

Virxilio da Silva máis Héctor Agulla comezaron a súa formación musical no Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra. E aínda que as súas traxectorias tiveron continuidades paralelas, converxeron en Loiros en 2016. A súa proposta inicial, - da que saíu un EP -, sen voces, foi evolucionando coa incorporación do alemán Félix Barth; e do francés, Wilfried Wilde. Dúas guitarras, batería, baixo e dúas voces para "ser honestos co que queremos facer" e que de aí saíse algo diferente, comentan nas Conversas na Ferrería.

Loiros é jazz moderno, psicodelia, post-rock, grunge, shoegazing, impresionismo francés e ritmos africanos. Como soa todo ésto? ao seu primeiro LP. Un traballo que presentan este venres 8 no Liceo Mutante de Pontevedra a partir das 20.30 horas. Fin de semana intensa, xa que o sábado, en sesión matinal actuarán en Braga e pola noite na sala Krazzy Kray de Cambados ás 23:30 horas.

Quen se achegue aos seus concertos, deben saber que cada unha das súas actuacións non é igual á siguente, nin á anterior. E outra cousa, que se vai a escoitar, non a estar de charla, nin a deixarse ver. A intención contraria saben como erradicala e cóntano en PontevedraViva Radio. Táboas non lles faltan, porque con Loiros, coas outras bandas ás que tamén pertencen ou en solitario; os seus nomes non son descoñecidos nisto da música.