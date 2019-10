"Arima", a primeira longametraxe de Jaione Camborda, abrirá o festival Novos Cinemas

A cuarta edición de Novos Cinemas, o Festival Internacional de Cine de Pontevedra, xa escolleu a película que protagonizará a súa inauguración. Será Arima, a primeira longametraxe da directora vasca Jaione Camborda, que xa ofrecera un pequeno adianto deste filme na sección Encontros da pasada edición do festival.

Arima narra a historia de catro mulleres e unha nena que se ve alterada pola chegada inesperada de dous forasteiros.

Un deles foxe do outro, escondéndose polo pobo como un ser escorregadizo, fantasmagórico e de dubidosa existencia. O outro, un home ferido e cunha arma, perturbará de diferentes formas a vida as mulleres.

Todo iso moverase na fronteira entre o real e o imaxinado, entre o pesadelo e o soño, entre o medo e o desexo, nunha historia impregnada de misterio.

Jaione Camborda, antes de estrearse como directora, foi guionista e directora de arte en numerosos filmes como Los fenómenos (2014), Las altas presiones (2015) ou Tempo vertical (2017), entre outros.

É a fundadora de Esnatu Zinema, produtora coa que desenvolve un reputado traballo como directora de pezas experimentais rodadas en celuloide. Nestes proxectos opta polo Super 8 ao confiar na materialidade do formato e nas posibilidades estético-líricas que lle ofrece.

A cineasta, ligada a Novos Cinemas dende o nacemento do evento, foi tamén a creadora da cabeceira do festival no 2017 e, na actualidade, lidera a formación Habitar un rostro / O xesto dun encontro, que o festival organiza xunto á Universidade de Vigo e na que explora xunto a creadores en proceso de formación "a idea de relato na súa acepción máis ampla".

Novos Cinemas celebrará a súa cuarta edición entre o 10 e o 15 de decembro.