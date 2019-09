O FICBUEU marca un novo récord coa asistencia de máis de 18.000 persoas

Público asistente ao FICBueu © FICBueu

Unhas 18.400 persoas pasaron polo décimo segundo Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu desde súa inauguración o 6 de setembro ata o pasado domingo día 15, xornada en que se pechou a ruta das Tapas 5 Estrelas.

Esta nova marca, que supera en 3.000 asistentes á acadada o ano pasado, débese principalmente ao incremento nas proxeccións, xa que se en 2018 se contaban arredor de 5.000 espectadores, desta volta foron máis de 6.600, incluíndo novamente nesta cifra a 1.500 estudantes dunha decena de centros educativos do Morrazo.

Case todos os pases das seccións Internacional, Galicia e España, así coma os actos de inauguración e clausura, penduraron o cartel de "non hai billetes" no Centro Social do Mar, mentres que as novas seccións Experimental e Retrospectiva colleitaron unha media de público dentro do agardado no Museo Massó.

A participación nas actividades paralelas do FICBUEU 2019 tamén foi considerable, con preto de 3.000 persoas das que unhas 1.300 corresponderon aos concertos, encabezados por Enric Montefusco. O Mini-FIC, as charlas, o monólogo de Miguel Lago ou os diversos programas de radio, que encheron cada tarde o aforo do Punto de Encontro, atopábanse entre as propostas complementarias ás proxeccións.

A Ruta das Tapas 5 Estrelas medrou ata os 7.600 comensais nos dez establecementos adheridos. A maiores, contabilízanse outras accións como as actividades para cineastas, que levaron aos convidados a coñecer a illa de Ons, percorrer Cabo Udra ou navegar nas embarcacións tradicionais da asociación Os Galos.

En total, nove intensos días nos que se programaron 65 actividades, entre proxeccións e propostas complementarias, que foron posibles grazas ao apoio de institucións, empresas e entidades, destacando as achegas da Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra e o Concello de Bueu.

A asociación FICBUEU retomará súa dinámica a partir da vindeira semana cos obradoiros cinematográficos que se imparten na sede da Banda do Río. O curso para persoas adultas desenvolverase os martes pola tarde mentres que as aulas infantiles terán lugar os xoves. En ambos os dous casos, os participantes pasarán por todas as fases de creación dun filme, ata chegar a rodar a súa propia curta.

A inscrición pode formalizarse no enderezo electrónico produción1@ficbueu.com .