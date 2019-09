'Salvador Seguí, el hombre que caminó sobre la utopía', monólogo teatral sobre anarquismo na sala VerSus

A Fundación Cuña-Casasbellas. Fabulario Novo-Hipofanías programa o monólogo teatral 'Salvador Seguí, el hombre que caminó sobre la utopía' para este venres, 27 de setembro, ás 18:30 h, na Sala VerSus da Fundación Cuña-Casasbellas na rúa Gerardo Álvarez Limeses, de Pontevedra.

Esta obra é un proxecto teatral de Teatro do abrazo escrito e interpretado por Moisés Mato. O texto mergulla ao público no ambiente dunha asemblea de anarquistas no ano 1923 nun pobo calquera de España. Estamos na idade de ouro do anarquismo en España. Un momento onde un grupo amplo de figuras de gran talla moral impulsan a CNT e protagonizan folgas tan importantes como a da canadense (1919).

Un dos personaxes máis destacados do momento é Salvador Seguín, coñecido como Noi do sucre. A historiografía, o cinema e a literatura deron boa conta da importancia deste obreiro pintor catalán, gran estratega político e protagonista esencial desta época no que o pistolerismo e as loitas sociais camiñaban da man.

Moisés Mato asume a tarefa de levar ao teatro esta etapa esencial da historia de España e do anarcosindicalismo mundial. Un monólogo que sitúa ao espectador no momento en que acaban de asasinar a Seguín, poucos meses antes da ditadura de Primo de Rivera.