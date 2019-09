As sesións do Cineclube volven neste setembro ao Teatro Principal

Despois das sesións de cinema ao aire libre, o Cineclube regresa ao Teatro Principal cos martes de setembro dedicados ao cineasta e escritor xixonés Ramón Lluis Bande, e os luns ás versións orixinais con 'Hamada', do pontevedrés, Eloy Domínguez Serén, e 'O teu e ti', do coreano Hong Sangsoo.

Para comezar a xornada dos martes, o día 3 proxectarase 'El nome de los árboles' de Ramón Lluís Bande, cineasta seleccionado polo Festival de Málaga e a Editorial Cátedra como un dos principais nomes da non ficción española. O filme conta a vida dun pequeno equipo de rodaxe que percorre Asturias buscando os lugares onde se desenvolveron as principais emboscadas contra a guerrilla entre os anos 1937 e 1952.

O martes 17 chega 'Escoréu, 24 d' advientu de 1937', filme convertida en acta testemonial da exhumación dos corpos de Manuel e Ángel Fernández, asasinados e enterrados por un grupo de falanxistas nunha fosa da Canalona, en Agones (Pravia), na Noiteboa de 1937. Oitenta anos despois, os traballos de procura se conviernen nun conector entre dúas épocas.

O martes 24 será a quenda de 'Cantares de una revolución' onde o director mestura os sucesos que ocorreron en Asturias en outubro de 1934 co cancioneiro popular interpretado por Nacho Vegas que, xunto co director, percorren o escenario máis significativos da insurrección obreira e campesiña asturiana.

As dúas sesións mensuais que se estiveron realizando desde marzo en colaboración co Centro Galego de Artes da Imaxe-Filmoteca de Galicia pasan a establecerse os luns.

O luns 16 proxectarase 'Hamada', do pontevedrés Eloy Domínguez Serén, que pasou oito meses nos campamentos de refuxiados de Tindouf onde desenvolveu unha fonda relación coa comunidade, implicada na concepción e desenvolvemento do filme. 'Hamada' foi premiada en festivais como Cinéma du Réel, Xixón ou Porto PostDoc2019 e clausurou a pasada edición do festival Novos Cinemas.

O luns 30, 'O teu e ti' do coreano Hong Sangsoo pechará as proxeccións do mes de setembro. A película, que gañou a Cuncha de Prata á Mellor Dirección en Donostia 2016, é unha brillante peza sobre o amor e o desamor, atravesada pola desetabilizadora presenza do dobre, dun dos máis presetigiosos e prolíficos representantes da cinematografía coreana.

As proxeccións empezarán ás 20:30 horas.