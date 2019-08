Os 'triunfitos' Famous e Ricky Merino tamén triunfan en Ponte Caldelas

Actuación de Famous e Ricky Merino no V Caldelas Xoven © Concello de Ponte Caldelas Actuación de Famous no V Caldelas Xoven © Concello de Ponte Caldelas

Os 'triunfitos' Ricky Merino (Operación Triunfo 2017) e Famous (gañador de Operación Triunfo 2018) foron na noite deste venres o prato forte do Caldelas Xoven con senllos concertos na Alameda de Ponte Caldelas.

Centos de persoas asistiron a esta cita musical que serviu para abrir a programación da Festa das Dores de Ponte Caldelas e que, no caso de Famous, foi o primeiro directo do seu single 'Bulla'. Presentouno dicindo "non sei se o coñecerá moita xente, é un tema moi novo" e, despois da interpretación despexou calquera dúbida, pois o público envorcouse co tema.

Ricky Merino meteuse ao público no peto co seu tema 'Miénteme' mentres que Famous saíu pisando forte, e antes da chegada do seu último single, fixo que toda a Alameda bailase coa interpretación de Calypso.

David Lafuente (ex integrante de Auryn), o galego Brokktt eEles e os DJ´S completaron a programación da noite pensada para a xente nova de Ponte Caldelas.

Este sábado a xornada arrancou con pasarrúas dende media mañá e irá quentando motores pola tarde co Festival Folcrórico Internacional ás 20.30 horas na Alameda. Participarán unha das bandas organizadoras, Os Coribantes, xunto co grupo folcrórico 'Chispa' de Plasencia e o Rancho Folcrórico Campanha de Oporto. En total, máis de 150 artistas daranse cita neste evento.

Xa ás 23.00 horas chegará un dos momentos máis agardados, a verbena na Alameda que contará coa orquestra Superfama e o grupo América que deleitarán aos asistentes coas súas versións dos clásicos do rock.

O domingo os pasarrúas volverán a encher de son e ritmos as rúas deste pobo, e pola noite actuará unha das orquestras de máis prestixio da xeografía galega, a partir das 22.30 horas ofrecerá o seu mellor directo a Orquestra Olympus.