Blas Cantó, ex Auryn, presenta este xoves o seu álbum 'Complicados' nas Festas de San Roque

O público xuvenil terá a oportunidade de gozar este xoves 22 de agosto, dentro da programación das festas de San Roque en Vilagarcía de Arousa, dun dos cantantes máis exitosos do pop español. Blas Cantó, ex integrante da agrupación Auryn, ofrecerá un concerto no que presentará os seus últimos temas recollidos no álbum 'Complicados', no que destaca o seu single 'Si te vas'.

A actuación será a partir das 23.00 horas no Parque da Xunqueira e a entrada é libre. Blas Cantó é coñecido tamén por ser gañador da quinta edición do programa televisivo 'Tu cara me suena'. Logrou o disco de ouro e de platino co seu tema 'Él non soy yo'.

A xornada festiva contará tamén con pasarrúas con grupos folclóricos que ofrecerán actuacións por distintos puntos da cidade, ademais de sesións de contacontos inclusivas, nas que se emprega a linguaxe de signos.

A xornada contará coa verbena popular a cargo da orquestra Miramar na Praza da II República a partir das 22.30 horas. Unha actuación que foi trasladada a este xoves debido á previsión de choiva durante a pasada fin de semana.