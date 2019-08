O concerto de Rozalén, máis inclusivo que nunca: "Todo lo que sea derribar barreras me parece de maravilla"

Concerto de Rozalén na praza de España © Diego Torrado Concerto de Rozalén na praza de España © Diego Torrado Usuarios de mochilas vibratorias no concerto de Rozalén © Diego Torrado

Como era de esperar, Rozalén encheu a praza de España. Ás 22:30 horas miles de persoas congregáronse diante do escenario para gozar da música da cantautora de Albacete.

Se por algo se caracterizan os concertos da artista, é pola inclusión ás persoas con discapacidade auditiva grazas a Beatriz Romero, a intérprete de signos que se sobe ao escenario con ela. Nesta ocasión engadiuse un plus para que as persoas xordas puideran disfrutar do concerto grazas ás cinco mochilas vibratorias concedidas polo Concello de Nigrán, encargadas de transformar o son en vibracións.

Ante esta inciativa Rozalén mostrouse entusiasmada. "Todo lo que sea derribar barreras me parece de maravilla. Además, a través de la vibración es más emocional para que las personas sordas lo puedan disfrutar el triple", comentou.

Pola súa banda, Raquel, representante da Organización de Xordos de Galicia ( Xoga), explicou que para as persoas xordas "a experiencia foi positiva porque podían saber o ritmo da música, algo que ata agora non podían saber como era".

O concerto empezou con puntualidade. Tras iniciarse con 'Será mejor' e 'El hijo de la abuela', Rozalén admitiu estar nerviosa ante tanta xente e convidou o público a gozar do seu repertorio.

Tras iso, empuxou aos asistentes para 'Vivir' coa canción que compuxo con Estopa para a loita contra o cancro, pasando por 'Justo', tema que dedica ao seu tío avó asasinado na Guerra Civil; e animándose con 'La Llorona' de Chavela Vargas, na que prescindiu dos músicos para enfrontarse ao público ela soa coa súa guitarra e a compañía de Beatriz.

Despois de case dúas horas de concerto, Rozalén agradeceu a oportunidade de "subirnos al escenario y decir lo que pensamos en libertad" para rematar cos seus temas máis coñecidos e reivindicativos.

Cantou 'Saltan Chispas' e tras ela, foise para regresar con 'Comiéndote a besos', na que fala da loita das persoas con VIH; 'La puerta violeta', na que convidou a todo o público a cantala "con alegría, porque la lucha de las mujeres es la revolución de amor de la historia" e "que nos acordemos de las mujeres que nos han facilitado el camino y de todas aquellas que no pudieron pintar ninguna puerta en ninguna pared"; e finalmente 'Girasoles', na que fala da forza do amor sen prexuízos.

Este mércores 14, día da batalla de flores, están programados Shrek, o musical na praza de España e o galego Fredi Leis na praza da Ferrería.

O xoves 15, festividade de Santa María, a banda sonora poñerana a banda pontevedresa Furious Monkey House na praza da Ferrería e Mitic na praza de España. Neste último, 50 músicos galegos uniranse para reinterpretar música clásica con instrumentación tradicional.

O venres 16 de agosto, os pratos fortes serán Iván Ferreiro na praza de España e Xosé Lois Romero & Aliboria no escenario da Ferrería, ás 22.30 e as 21.30 horas, respectivamente.

O sábado 17, no escenario da Ferrería soará A Banda Xagai e na praza de España, Beret.

Lola Índigo, artista xurdida de OT 2017, pechará a programación o domingo 18 na praza de España

