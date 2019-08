Luis Piedrahita presentará os seus novos monólogos en O Grove

Actuación de Luis Piedrahita na V Gala Solidaria de AFAPO © Mónica Patxot

Tras o éxito de "Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas", o monologuista prepara novo material para un espectáculo que verá a luz en setembro, pero que poderá verse a modo de aperitivo no Grove.

O artista galego, colaborador de programas televisivos como 'El Hormiguero' presentará o xoves 15 de agosto a súa nova actuación no Patio na que regresa ao formato clásico da stand up comedy.

Unha vez máis, o artista sae en defensa de todos eses pequenos seres aos que non se lles trata co respecto que se merecen e convídanos a acompañarlle durante case hora e media de show, risas e emocións.

As entradas para ver o espectáculo no Grove pódense adquirir en https://www.norting.com/actividades/luis-piedrahita-ogrove#booking e no despacho de billetes do Patio. O prezo das entradas é desde 20 euros.