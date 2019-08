Tequila para abrir a programación musical das Festas da Peregrina

Concerto de 'Fondo Norte' e Tequila na praza da España nas Festas da Peregrina © Diego Torrado Concerto de 'Fondo Norte' e Tequila na praza da España nas Festas da Peregrina © Diego Torrado

A música empezou polo fondo norte e terminou con moito tequila. É tan só un xogo de palabras, pero ningunha metáfora, pois este sábado a programación festiva das Festas da Peregrina 2019 empezou coa mítica banda de rock 'Tequila' e, como teloneiros, actuaron o pontevedreses 'Fondo Norte'.

A banda local, formada en 2014, resultou elixida polo Local de Ensaio para compartir concerto cuns míticos da música española e saltaron ao escenario da praza de España puntuais ás 22.30 para deleitar aos presentes con case unha hora do seu estilo punk rock.

Ás 23.35 horas colleu a substitución o grupo formado por Ariel Rot e Afasto Stivel, que volveu aos escenarios este ano tras 25 anos de parón como Tequila, a modo de despedida. Empezaron forte, co seu 'Rock and roll a la plaza del pueblo', e fixeron un repaso polas cancións máis míticas do seu repertorio.

Ana Belén, unha das grandes voces da música española, será a seguinte en subirse ao escenario da praza de España. Será este domingo 11 de agosto, ás 22.30 horas, nun concerto no que presentará en directo o seu álbum Vida, o seu primeiro disco con temas inéditos en once anos.

A música electrónica pedirá paso o luns 12 de agosto co concerto Máxima In Sessions, que contará con José Manuel Duro, Ramsés López, Arturo Grao e Pablo Méndez Perfomances.

O martes 13 de agosto, xunto con Rozalén que actuará na Praza de España, estrearase o escenario da Ferrería con Broken Peach, unha banda viguesa de rock e soul que ofrecerán un concerto que, a recado, fará as delicias do público.

O mércores 14, día da batalla de flores, están programados Shrek, o musical na praza de España e o galego Fredi Leis na praza da Ferrería.

O xoves 15, festividade de Santa María, a banda sonora poñerana a banda pontevedresa Furious Monkey House na praza da Ferrería e Mitic na praza de España. Neste último, 50 músicos galegos uniranse para reinterpretar música clásica con instrumentación tradicional.

O venres 16 de agosto, os pratos fortes serán Iván Ferreiro na praza de España e Xosé Lois Romero & Aliboria no escenario da Ferrería, ás 22.30 e as 21.30 horas, respectivamente.

O sábado 17, no escenario da Ferrería soará A Banda Xagai e na praza de España, Beret.

Lola Índigo, artista xurdida de OT 2017, pechará a programación o domingo 18 na praza de España.