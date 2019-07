O Atlantic Fest máis comprometido quenta motores para a súa edición de 2019

Unha vez terminado o PortAmérica, toca centrarse na seguinte cita cos festivais de música nas Rías Baixas. A Illa de Arousa prepárase para acoller a unhas oito mil persoas na cuarta edición do Atlantic Fest, que se celebrará os días 26, 27 e 28 de xullo.

Farao cun cartel encabezado por Love of Lesbian, Los Planetas, Nacho Vegas ou o neozelandés Marlon Williams, que animarán un festival que, como todos os anos, contará cunha oferta musical, gastronómica e de lecer para toda a familia.

Dorian, La Bien Querida, Cupido, Joe Crepúsculo, The New Raemon, Soledad Morente e Napoléon Solo, La Zowi, Las Odio, Aparcamento Acapulco, Cariño, María Rodés, Betacam, Chelsea Boots ou Mourn, entre outros, tamén actuarán no Atlantic Fest.

O festival reforzará ademais o seu compromiso social e poñerá en marcha unha campaña ambiental para loitar contra o uso de plásticos, organizará accións para sensibilizar aos asistentes contra as violencias machistas e promoverá o uso do galego nos mozos.

Durante a súa presentación, a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, destacou o "poder fundamental" da música para atraer riqueza e turismo ás Rías Baixas e promover a cultura, producindo ademais unha "gran felicidade" xa que estes festivais, dixo, crean un "ambiente marabilloso".

O alcalde da Illa de Arousa, Carlos Iglesias, destacou pola súa banda que o retorno socioeconómico que este festival traslada ao municipio é "enorme" e cada vez ten "máis éxito", polo que todos os veciños acólleno "con moito agarimo".

Os abonos para Atlantic Fest, que terán multitude de actividades infantís, atópanse á venda a través da web oficial do festival ao prezo de 55 euros.