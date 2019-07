Os libros están de festa na Ferrería

Pontevedra está de celebración. A praza da Ferrería acolle desde hoxe e ata o domingo a Festa dos Libros, un evento polo que pasarán durante as próximas 72 horas autores de todo o país para charlar con lectores sobre as súas obras. Ademais, trece librarías da cidade teñen na carpa da praza un posto no que ofrecen zumentos descontos aos clientes.

Para dar o pistoletazo oficial á cita, o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, percorreu a carpa acompañado da concelleira Carme dá Silva e detívose a conversar un intre con cada un dos vendedores. "É moito máis que unha feira do libro. A min asómbrame saber que hai tantas librarias na cidade", declarou o rexedor quen ve no modelo de cidade unha explicación á proliferación destes negocios. "É un espazo de convivencia e integración dá literatura coa propia cidade. Algo que ten moito que ver co modelo de Pontevedra, dunha cidade pensada para as persoas onde a literatura ten unha importancia transcendental", declarou.

Para o mandatario nacionalista, o éxito deste evento e das librerías radica na estreita relación libreiro e lector. "É un modelo de cultura diferente ao clásico de meterte na internet a comprar por Amazon. Aqui hai contacto directo entre ou lector e ou libreiro. Hai unha personalización", destacou Lores, que ve nesta cita unha "festa dos llibros de toda Galicia. Estamos orgullosos de facer esta celebración, é unha aposta pola cultura e a literatura", rematou.

Durante toda a fin de semana pasarán pola carpa da Ferrería autores como Manuel Rivas, Manuel Jabois, Ledicia Costas ou Carlos Bardem para presentar as súas obras. Haberá tamén obradoiros para mozos e adultos e mesas redondas.